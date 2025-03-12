У Кривому Розі різко зросла кількість поранених через атаку

У лікарнях перебувають дев’ятеро постраждалих через ворожі удари.

У Кривому Розі кількість поранених через російську атаку зросла до 14. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки наразі зросла до 14 людей. Серед поранених – дев’ятеро жінок.

У лікарнях перебувають дев’ятеро людей. Четверо з них – у важкому стані (зокрема, двоє жінок віком 79 та 46 років), 58-річний чоловік – у вкрай важкому стані. Лікарі роблять усе можливе.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські війська влаштували подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Спершу було відомо про одну жертву та двох постраждалих.