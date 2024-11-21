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У Кривому Розі різко зросла кількість постраждалих через атаку (фото)

У Кривому Розі різко зросла кількість постраждалих через атаку (фото)

Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Дві жінки перебувають у тяжкому стані.

Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки 21 листопада зросла до 26. З’явилися нові фото руйнувань у місті.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. 

Дві жінки перебувають у тяжкому стані. В однієї з постраждалих – різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота.

Голова ОВА також опублікував нові фото з руйнуваннями у місті після російського удару.

Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки 21 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу і влучили в адміністративну будівлю. Також були пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Спершу було відомо про 13 постраждалих.

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