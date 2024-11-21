У Кривому Розі різко зросла кількість постраждалих через атаку (фото)

Дві жінки перебувають у тяжкому стані.
Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки 21 листопада зросла до 26. З’явилися нові фото руйнувань у місті.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними Лисака, через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей.
Дві жінки перебувають у тяжкому стані. В однієї з постраждалих – різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота.
Голова ОВА також опублікував нові фото з руйнуваннями у місті після російського удару.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу і влучили в адміністративну будівлю. Також були пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Спершу було відомо про 13 постраждалих.
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