У Кривому Розі вдома у чоловіка знайшли цілий арсенал зброї

В Кривому Розі на Дніпропетровщині правоохоронці знайшли у місцевого мешканця арсенал зброї, який він продавав.

В Кривому Розі місцевий мешканець попався на тому, що збував зброю та боєприпаси.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, в Кривому Розі чоловік попався на продажі автомата Калашникова з магазином та патронами. Під час обшуку за місцем його мешкання у Довгинцівському районі копи виявили у 34-річного громадянина 60 патронів, дві гранати Ф-1 та одну гранату РГД-5.

“Усе вилучене направили на експертизу. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами”) Кримінального кодексу України, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що 157 снарядів і мін за один лише день випустили росіяни по селах Сумщини.

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