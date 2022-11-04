У Кривому Розі вдома у чоловіка знайшли цілий арсенал зброї

В Кривому Розі на Дніпропетровщині правоохоронці знайшли у місцевого мешканця арсенал зброї, який він продавав.
В Кривому Розі місцевий мешканець попався на тому, що збував зброю та боєприпаси.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, в Кривому Розі чоловік попався на продажі автомата Калашникова з магазином та патронами. Під час обшуку за місцем його мешкання у Довгинцівському районі копи виявили у 34-річного громадянина 60 патронів, дві гранати Ф-1 та одну гранату РГД-5.
“Усе вилучене направили на експертизу. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами”) Кримінального кодексу України, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що 157 снарядів і мін за один лише день випустили росіяни по селах Сумщини.
Читайте також:
- У Дніпрі адвокати разом з кримінальним авторитетом захоплювали промислові підприємства
- Кличко показав міністру юстиції Німеччини наслідки російських обстрілів у центрі Києва
- Резніков анонсував виробництво в Україні власних дронів і систем протидії БПЛА