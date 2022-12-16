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У Кривому Розі влучання у житловий будинок: під завалами можуть бути люди

У Кривому Розі влучання у житловий будинок: під завалами можуть бути люди

Російська армія вранці 16 грудня влаштувала черговий масований ракетний удар по Україні.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Є влучання у житловий будинок.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - написав він.

Раніше мер міста Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі  є ураження ракетами. У місті превентивно вимикають електроенергію, критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе зниження тиску води.

Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

У деяких містах прогриміли вибухи.

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