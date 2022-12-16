У Кривому Розі влучання у житловий будинок: під завалами можуть бути люди

Російська армія вранці 16 грудня влаштувала черговий масований ракетний удар по Україні.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Є влучання у житловий будинок.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - написав він.
Раніше мер міста Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі є ураження ракетами. У місті превентивно вимикають електроенергію, критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе зниження тиску води.
Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.
В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.
Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.
У деяких містах прогриміли вибухи.
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