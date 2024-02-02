У Кривому Розі врятували шахтарів, які застрягли під землею через атаку "Шахедів"

На поверхню підняли працівників двох шахт, які опинилися без світла через влучання дронів.

У Кривому Розі підняли на поверхню усіх 113 шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення внаслідок російської атаки "Шахедами".

Про це повідомив очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зауважимо, внаслідок удару безпілотників 2 лютого у Криворізькому районі знеструмлено понад 40 тис. абонентів. Зокрема, без електрики залишилися дві шахти і під землею опинилися понад 100 робітників.

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Вілкул повідомив, що всіх шахтарів уже підняли на поверхню.

"Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору", – написав він у Мережі.

Нагадаємо, в ніч проти 2 лютого РФ вдарила дронами по Криворізькому району і влучили по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок цього зафіксовані масштабні відключення світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атака дронів на підстанцію! Кривий Ріг без світла! Під землею застрягли понад 100 шахтарів

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