У Кривому Розі всю ніч "приборкували" воду: що відбувається на місці ракетного удару (фото)

Рівень води в річці Інгулець вдалося знизити на 13 сантиметрів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів.

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"На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу", - зазначив Резніченко.

У місті підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Людей евакуювали.

"Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають", - написав Резніченко.

За уточненими даними, росіяни били по Кривому Рогу ракетами "Кинджал" та "Іскандер".

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі будуть ще однією причиною того, чому Росія програє.

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