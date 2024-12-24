У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали непритомного чоловіка, але реанімувати його не вдалося: фото

Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати чоловіка, але він, на жаль, помер.

У Кривому Розі з-під завалів будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка. Але він помер.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

"Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Будинок у Кривому Розі, потрощений ракетним ударом з боку РФ / Фото: Дніпропетровська ОДА

Будинок у Кривому Розі, потрощений ракетним ударом з боку РФ / Фото: Дніпропетровська ОДА

Будинок у Кривому Розі, потрощений ракетним ударом з боку РФ / Фото: Дніпропетровська ОДА

У Дніпропетровській ОДА зазначили, що під руїнами ще можуть бути люди.

Наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – 16-річна дівчинка

Нагадаємо, російська армія атакувала Кривий Ріг балістикою і влучила у чотириповерховий житловий будинок.

Перед цим низку областей охопила повітряна тривога через загрозу балістики та "шахедів".