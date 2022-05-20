У Кривому Розі затримали чоловіка з гранатою під час комендантської години

У Кривому Розі затримали чоловіка з гранатою під час комендантської години

У Кривому Розі під час комендантської години на вулиці затримали 30-річного чоловіка з гранатою РГД-5.

Про це 20 травня повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.

Боєприпас виявили при огляді особистих речей. Після чого під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські знайшли ще дві гранати.

Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці знайшли протипіхотну міну. Її помітив перехожий у кущах біля будинку і зателефонував на лінію "101".

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