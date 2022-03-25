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У Кривому Розі затримали експравоохоронця, який здавав позиції українців нібито через полонену в Росії дружину

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У Кривому Розі затримали експравоохоронця, який здавав позиції українців нібито через полонену в Росії дружину

Управління СБУ в Рівненській області

Також затримано і ділка, який торгував безкоштовним спорядження для захисників

Експравоохоронця, що збирав розвіддані на замовлення росіян, затримала Служба безпеки у Кривому Розі.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Чоловік передавав інформацію про розташування збройних сил, тероборони та поліції, знімав світлини та відео. Коли його затримали, твердив: спецслужби Росії затримали його дружину, що мешкає та працює в Росії, і таким чином змусили співпрацювати.

Експравоохоронцю нині загрожує 15 років ув’язнення. Одночасно у Кривому Розі СБУ затримала також ділка, що наживався на війні. Чоловік вдавав із себе волонтера, безкоштовно забирав у виробника спорядження для захисників. А далі продавав справжнім волонтерам за завищеними цінами. Шахрай устиг привласнити спорядження на сімдесят тисяч гривень.

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