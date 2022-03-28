У Кривому Розі затримали фаната "російського світу": закликав змінити державні кордони

Ворожий агітатор публікував у мережі заклики підтримувати російський світ.

У Кривому Розі правоохоронці викрили та затримали колишнього військовослужбовця, який активно висловлював у соцмережі антиукраїнську позицію.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ області.

Як стало відомо, ворожий агітатор публікував у мережі заклики підтримувати російський світ, а також висловлював антиукраїнську позицію.

У його соцмережах знайшли повідомлення, де він схвалює те, що робить в Україні уряд РФ, а також закликає змінювати державні кордони нашої країни.

“У ході санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, вилучено комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”) КК України, слідчими СБУ агітатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - розповіли в пресслужбі СБУ області.

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