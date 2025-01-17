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У Кривому Розі завершено рятувальні роботи: що відомо про загиблих та постраждалих

У Кривому Розі завершено рятувальні роботи: що відомо про загиблих та постраждалих

Наслідки обстрілу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Зараз на місці працює штаб допомоги людям.

У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 17 січня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, внаслідок атаки четверо людей загинули, а дев’ятеро – постраждали. З них п’ятеро госпіталізовані, решті лікарі надали допомогу на місці.

Також пошкоджено чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків та з десяток авто.

Лисак подякував усім причетним за допомогу.

"Дякую всім, хто не залишив мешканців сам на сам з горем. Рятувальникам, медикам, комунальникам, психологам. Всім службам, які одразу примчали на місце", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня в Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу.

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