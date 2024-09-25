У Кривому Розі збільшилася кількість жертв російської атаки

У лікарні помер чоловік. Медики намагалися його врятувати, але все було марно.

У Кривому Розі до чотирьох осіб збільшилася кількість жертв російської атаки 21 вересня.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося", - розповів він.

Голова ОВА повідомив, що росіяни продовжили обстріли Нікопольського району ввечері, вночі та вранці. Вони використовували дрони-камікадзе та артилерію, обстрілявши Нікополь і Марганецьку громаду. Було пошкоджено приватний будинок, але обійшлося без загиблих і постраждалих. У Синельниківському районі внаслідок російської атаки загорілася занедбана будівля, пожежу загасили, люди не постраждали.

Нагадаємо, вночі РФ здійснила атаку на Кривий Ріг. Пошкоджені приватні житлові будинки.

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