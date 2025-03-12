У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки

В Кривому Розі внаслідок російської атаки число поранених збільшилося до 16. Восьмеро постраждалих наразі госпіталізовані, троє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

"За уточненою інформацією через ранкові удари по Кривому Рогу постраждали 16 людей", - написав він.

Внаслідок атаки пошкоджено готель, адміністративні будівлі, 15 багатоквартирних будинків, 4 магазини, автошколу, нежитлову будівлю, 6 гаражів, понад два десятки автомобілів, тролейбус та інфраструктуру.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram, що після ранкового удару по Кривому Рогу в лікарні залишаються восьмеро постраждалих, троє з яких у важкому стані. Шестеро потерпілих перебувають під амбулаторним наглядом.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські війська здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг, внаслідок ворожої атаки загинула співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк.

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