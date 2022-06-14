У Кропивницькому переселенці влаштували масштабну толоку, щоб подякувати містянам за гостинність

У Кропивницькому переселенці вирішили віддячити місту за гостинність і влаштували прибирання на дитячому пляжі.

Влітку більшість маленьких кропивничан і вимушених гостей обласного центру не зможуть поїхати до моря, тож для них вирішили облаштувати комфортну зону відпочинку на місцевій річці Інгул, йдеться в ТСН.

Щойно змовкає сирена повітряноъ тривоги, учасники толоки беруться до справи. Ракетна загроза з повітря їх вже не надто лякає - звикли. Більшість з цих людей пережили безперевні авіабомбордування та обстріли рідних домівок.

Дмитро ремонтує понівечену лавку на дитячому майданчику і твердить, що фізична робота допомагає відволіктися від думок про рідний Сєвєродонецьк. Чоловік вивіз родину, коли місто почали нищити російські загарбники.

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«Нас дуже гарно прийняли, люди допомагають, чемні. І щоб хоч якось віддячити. Тому вирішили - все, що можемо, хоч прибрати, допомогти…»,- твердить чоловік.

Зо пів сотні луганчан, донеччан та харків‘ян прибирають пляж від сміття. Лагодять та фарбують гойдалки та турніки. Корисними хочуть бути і ті, для кого власне і прибирають пляж дорослі. Олена - підприємець з Краматорська, а берег Інгула дуже нагадує їй рідні краєвиди. «Тут дуже красиво. Ходжу, дивлюсь, тут такі дерева, як у нас біля Дінця, дуже схоже…», - певна вона.

Під час війни на Кіровоградщину переїхали понад 80 тисяч людей, які тікали від війни. Третина з переселенців - діти. Багатьом доведеться затриматись тут надовго, бо ж вдома надто небезпечно. «Вони повинні інтегруватися в суспільне і економічне життя того міста, в яке вони приїхали. Навести лад, поремонтувати лавки, дитячий майданчик, спортивний майданчик, щоб вони спілкувалися, знайомилися та інтегрувалися, та не відчували, що вони тут лише гості. Тому що в нас єдина країна» , переконує організатор акції Богдан Понаморьов

Наче на підтвердження цих слів до ініційованої переселенцями толоки долучаються і кропивничани. Кажуть, гуртом все робити швидше.

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