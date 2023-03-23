У Кропивницькому попрощалися з братами-двійнятами, які загинули у перший день великої війни (фото)

Сини ще встигли зателефонувати мамі і попрощатися, зізнавшись, що на них рухається ціла колона російських танків.

У Кропивницькому попрощалися з братами-двійнятами Владиславом і Ростиславом Бойками, які загинули разом у перший день повномасштабної війни.

Про це інформує "Суспільне".

Владислава і Ростислава рік вважали безвісти зниклими. Вони були одними з перших, хто прийняв бій у перший день повномасштабного наступу Росії. За словами матері Олени, її сини загинули 24 лютого біля селища Біловодськ Луганської області.

Що відомо про загиблих героїв

Після закінчення будіельного технікуму хлопці пішли в армію.

"У 2000 році їм запропонували йти у миротворчі війська. Направили до Лівану, вони рік там були", – розповідає пані Олена.

Після повернення з армії хлопці вирішили працювати в поліції.

"Коли розпочалася війна, вони свої майорські погони поклали й сказали: "Мамо, ми підемо туди, де ми потрібніші", – розповідає жінка.

Мама загиблих пригадала, як сини зателефонували їй востаннє попрощатися: "Мамо, тато, вибачте, якщо ми чимось провинилися перед вами, але навряд чи ми вистоїмо. Тому що сили – зовсім не рівні. На нас рухається ціла колона танків".

Нагадаємо, що в березні минулого року в селі під Черніговом російські окупанти розстріляли трьох підлітків. Двоє загиблих були братами-близнюками.

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