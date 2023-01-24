У Кропивницькому прихильник "руского міра" разом з окупантами готував масований ракетний удар: що відомо (фото)

У Кіровоградській області викрили зрадника України, завербованого російською ФСБ, який збирав інформацію ворогу для масованого обстрілу території обласного центру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Встановлено, що зрадника із прокремлівськими поглядами, які він неодноразово оприлюднював серед свого оточення, спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Зраднику доручили збирати інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону для ФСБ.

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Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики. Для цього зловмисник виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів.

Після цього "звіт" з електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери.

Також росіяни доручили йому встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами "маячка" окупанти мали намір скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

"У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи "наводки" агента ФСБ. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 23 січня СБУ затримала агента ФСБ, який отримав завдання від окупантів влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації, щоб шпигувати для РФ. Також сумчанин на виконання завдання ФСБ передавав координати сил оборони.

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