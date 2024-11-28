У Кропивницькому пролунали потужні вибухи: у частині міста зникло світло

У ніч проти 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи.

Про це повідомило "Суспільне".

Зокрема, вибухи прогриміли і в Кропивницькому. Після цього у частині міста зникло світло та почалися перебої з почанням води.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань не було.

Раніше стало відомо, що Харків росіяни атакували ракетами. Більше про це читайте у новині.

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