У Кропивницькому пролунали потужні вибухи: у частині міста зникло світло

Місто атакує ворог.
У ніч проти 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи.
Про це повідомило "Суспільне".
Зокрема, вибухи прогриміли і в Кропивницькому. Після цього у частині міста зникло світло та почалися перебої з почанням води.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань не було.
Раніше стало відомо, що Харків росіяни атакували ракетами. Більше про це читайте у новині.
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