Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кропивницькому пролунали потужні вибухи: у частині міста зникло світло

У Кропивницькому пролунали потужні вибухи: у частині міста зникло світло

У Кропивницькому неспокійно / Фото: Associated Press

Місто атакує ворог.

У ніч проти 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи. 

Про це повідомило "Суспільне".

Зокрема, вибухи прогриміли і в Кропивницькому. Після цього у частині міста зникло світло та почалися перебої з почанням води.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань не було.

Раніше стало відомо, що Харків росіяни атакували ракетами. Більше про це читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація