У Кропивницькому та Кривому Розі лунають вибухи

Сьогодні, 31 грудня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в двох містах - Кропивницькому та Кривому Розі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Наразі не повідомляється про наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, в усіх містах України 31 грудня вже вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги через зліт бомбардувальника МіГ-31.

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