У Кропивницькому та Кривому Розі лунають вибухи

В Україні триває повітряна тривога.
Сьогодні, 31 грудня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в двох містах - Кропивницькому та Кривому Розі.
Про це повідомляє "Суспільне".
Наразі не повідомляється про наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, в усіх містах України 31 грудня вже вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги через зліт бомбардувальника МіГ-31.
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