Вибухи у Криму сьогодні

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Сьогоднішня ніч для Севастополя була дуже неспокійною. В окупованому Криму вночі лунали гучні вибухи, а пізніше стало відомо про атаки на мости на ключових маршрутах. Зокрема, пошкоджено два автомобільні мости в Армянську, вантажівки.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи та влучання у Бахчисараї, Козачій бухті та Стрілецькій бухті. Після української атаки у частини севастопольців зникло світло.

Нові вибухи у Криму: що атакували українські дрони та ракети

Моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомляє, що на ранок у Криму після вибухів дуже неспокійно. Обурені севастопольці питають, де їхні С-300/С-400. Жителі Севастополя активно обговорюють нічну атаку в місцевих чатах, і пишуть, що, ймовірно, сьогодні вночі на постах загинули російські військові — настільки були потужними вибухи.

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«Цікаво, як довго вся ця ***** буде продовжуватися? По вісім тривог на день, бензину немає, нічого немає, зараз ще світло почнуть гасити?», — пише обурений росіянин Дмітрій Кузнєцов.

Також севастопольці додають, що нічні вибухи були дуже сильними, і їх чуло «все місто».

Станом на ранок 11 червня відомо про такі прильоти у Криму:

В Армянську було вражено два автомобільні мости — один на в’їзді до міста з боку Херсонської області, а другий — на виїзді у бік Красноперекопська.

Відомо про пошкодження фур.

У Сімферополі виникла пожежа після прильотів.

У Бахчисараї були вибухи, можливий приліт.

У частині Севастополя зникло світло, були прильоти в районах Козачої бухти, Стрілецької бухти. У Стрілецькій бухті атаковано військову частину.

Кілька вибухів було чутно у Феодосії та Керчі.

Що відбувалося у Криму вночі

О 03:58–04:00 ночі відбулося шість прильотів по військовій частині у Стрілецькій бухті. Там розгорілася масштабна пожежа.

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О 06:15 прильоти почалися по Армянську. Після трьох потужних вибухів розгорілася пожежа.

На аеродромі «Саки» в Новофедорівці, ймовірно, російські сили ППО намагалися відбити українську атаку. Там було чутно гучні постріли, а потім один глухий вибух.

Масштабна атака тривала кілька годин. Повідомлення про пожежі та роботу ППО надійшли з Сімферополя, Севастополя та Армянська.

З’явилася інформація про можливі пошкодження автомобільних мостів на сухопутних в’їздах до півострова в районі Армянська та на в’їзді до Красноперекопська. Точні масштаби руйнувань наразі уточнюються.

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Російська логістика у Криму поступово ускладнюється через регулярні удари ЗСУ по сухопутних коридорах РФ.

Ситуація з пальним у Криму

Російська окупаційна влада заявила, що сьогодні, 11 червня, пальне у Севастополі не продаватимуть, оскільки туди не змогли заїхати бензовози. Про це заявив ставленик Кремля в окупованому Криму Михайло Развожаєв.

Він додав, що нових QR-кодів для купівлі пального не буде.

«Звертаюся до всіх: стояти в чергах на АЗС „ТЕС“ завтра немає сенсу. Щодо терміну дії QR-кодів, то сьогодні всі раніше видані — будуть деактивовані», — заявив росіянин.

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Згодом Развожаєв розповів, що понад 20 українських дронів «збили» в перші години атаки на Севастополь.

В окупованому Севастополі продовжує загострюватися паливна криза після сьогоднішніх повідомлень про бензовози та відсутність бензину на АЗС. Як повідомляє Reuters, так званий «губернатор» Михайло Развожаєв визнав колапс та заявив, що залишки бензину віддаватимуть лише громадському транспорту та екстреним службам.

Ситуація загострилася після серії точних ударів України по логістичних маршрутах ворога, зокрема по порту в Маріуполі та мосту між Херсонщиною і Кримом, а також після нової нічної атаки понад двох десятків безпілотників.

Паливний дефіцит у Криму збігся із заявою президента України Володимира Зеленського, який відзначив ефективність ударів по тилу РФ та наголосив, що російська військова логістика на всій окупованій території тепер перебуває в зоні досяжності українських дронів.

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Ситуація у Криму: останні новини

Нагадаємо, Україна близька до перерізання логістики російських військ до окупованого Криму та на Донбасі завдяки ефективній стратегії знищення ворожого забезпечення.

Про це зазначив відставний полковник британської армії Річард Кемп. Через успішні атаки на Керченський міст окупанти змушені постачати техніку й пальне вразливим «сухопутним мостом» через окуповані території, де ворожі колони масовано атакують українські дрони.

Водночас Кемп попереджає, що перевага ЗСУ у війні безпілотників може бути тимчасовою, оскільки Росія постійно розробляє контрзаходи. Для захисту від ворожих ракет та БпЛА Україна критично залежить від західних систем ППО.

Проте Україна демонструє високу інноваційність і майстерність у сфері радіоелектронної боротьби: наприклад, система РЕБ Lima вже успішно вивела з ладу тисячі російських дронів, керованих авіабомб та ракет.

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