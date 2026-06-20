У Криму після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа на Таврійській ТЕС: частина півострова без світла

Атака на Таврійську ТЕЦ / © Крымский ветер

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 20 червня пролунала серія потужних вибухів у районі Сімферополя, після чого на Таврійській теплоелектростанції спалахнула масштабна пожежа. Через атаку в кількох районах зафіксували перебої з електропостачанням.

За повідомленнями моніторингового каналу Кримський вітер, перший сильний вибух пролунав о 00:47 у Сімферополі в районі ГРЕС. Згодом очевидці повідомили про ще один потужний вибух у районі Перевального.

Після цього без електроенергії залишилися Алушта, Перевальне, а також усі села Добровської долини у Сімферопольському районі. Місцеві жителі зазначають, що світло зникло близько першої ночі спочатку вздовж Ялтинської траси, а через десять хвилин — у всій долині.

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За даними джерела, атаки на Таврійську ТЕС тривали з інтервалом у 10–15 хвилин. На об’єкті виникла сильна пожежа, яка станом на ніч продовжувалася.

Очевидці повідомляють, що над районом Строганівки тягнеться густий шлейф диму. Попередньо, на території станції міг бути уражений резервуар із паливом. Яскраве полум’я та вибухи також було видно з району Лозового, що розташований неподалік Таврійської ТЕС.

Наразі офіційного підтвердження масштабів пошкоджень від окупаційної влади немає.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

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