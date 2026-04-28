У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про дрони та активність на аеродромах

Севастополь

У тимчасово окупованому Криму вночі зафіксували серію вибухів у різних районах півострова.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників.

Зокрема, вибухи було чутно в районі Феодосії та над Кіровським районом. Місцеві жителі також повідомляють про проліт безпілотників у небі.

Крім того, у Джанкойському районі пролунали вибухи, після чого, за словами очевидців, було чутно рух дронів.

Також повідомляється про кілька вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці. Окремо зазначається, що на аеродромі «Кача» могла працювати стрілецька зброя.

У Севастополі також було чутно сильний вибух, після чого в місті оголосили повітряну тривогу.

Офіційної інформації щодо причин вибухів і наслідків наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що окупанти масово мінують узбережжя Криму через страх перед українським десантом.

Ворог намагається максимально укріпити берегову лінію, створюючи щільні мінні поля та інженерні загородження не лише на суходолі, а й у прибережних водах.

