У Криму раптово скасували парад 9 травня: що пішло не так

Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

В тимчасово окупованому Криму не проводитимуть військовий парад та інші масові заходи до Дня перемоги 9 травня. Відповідне рішення ухвалила окупаційна влада півострова.

Про це заявив призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, рішення продиктоване міркуваннями безпеки.

Реклама

«Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи Безсмертного полку. Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки», — зазначив він.

Зокрема, у Криму не відбудуться: військовий парад 9 травня, масові святкові заходи, хода Безсмертного полку.

Таким чином, окупаційна влада фактично відмовилась від традиційних пропагандистських заходів, які раніше щороку проводилися на півострові.

Путін панічно боїться 9 травня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня дрони атакували Москву . Сталося це за кілька днів до параду на 9 Травня. Мер столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської.

Реклама

Водночас російське Міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.

OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що дрон типу FP-1 впав за 6 км від Кремля і лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони. Фахівці зауважують, що це перша зафіксована присутність українських ударних БпЛА в безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час.

Новини партнерів