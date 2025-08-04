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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Криму зафіксовано серйозні втрати авіації РФ: СБУ завдали удару

У Криму безпілотники СБУ вразили п’ять російських літаків на базі Саки, один — повністю знищено. Постраждав і склад авіаційного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Су-24

Су-24 / © Сегодня

Безпілотники Служби безпеки України вночі атакували військову авіабазу “Саки” в тимчасово окупованому Криму. Цей аеродром є ключовим логістичним і бойовим вузлом російських сил для операцій у Чорному морі.

За даними СБУ, унаслідок спецоперації Центру спеціальних операцій “А” було повністю знищено один багатоцільовий винищувач Су-30СМ, ще один літак цього типу пошкоджено.

Також уражено три бомбардувальники Су-24. Крім того, удар дронами завдав шкоди складу авіаційного озброєння, який розташовувався на території бази.

За попередніми оцінками, росія зазнала значних матеріальних втрат. Вартість одного винищувача Су-30СМ може сягати від 35 до 50 мільйонів доларів.

У Службі безпеки наголошують: такі удари мають стратегічне значення, оскільки суттєво послаблюють бойові можливості противника та демонструють, що російські військові об’єкти не є недосяжними.

“Окупанти мають пам’ятати: вони ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі”, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони знищили винищувач СУ-27 на військовому аеродромі в Росії.

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