У Криму зникло світло: Керч і Сімферополь охопили аварійні відключення

У Криму зникло світло.

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12 травня у тимчасово окупованих Керчі та Сімферополі зафіксували масштабні аварійні відключення електроенергії. Причини знеструмлення поки офіційно не називаються, однак окупаційне “Крименерго” заявило, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше 3 години.

Про це повідомляє “24 Канал”.

Близько 15:30 окупаційна адміністрація повідомила про знеструмлення частини міста Керч. Згодом відключення світла торкнулися також населених пунктів Сімферопольського району: Лозове, Залісся, Петропавлівка, Українка, а також частини вулиць у самому Сімферополі.

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На тлі цього у кримських телеграм-каналах з’явилися повідомлення про різкий запах газу в селах Сакського району та про невідоме забруднення, яке море прибило до узбережжя Керчі.

Передісторія та контекст

На тлі регулярних вибухів та кібератак на окупаційні об’єкти в Криму, підозра падає й на дії українського руху спротиву. Зокрема, рух “Атеш” повідомив про злам телефону одного з російських командирів ППО на півострові. Отримана інформація, за їхніми словами, “вражає масштабами”.

Окупаційна влада, своєю чергою, вже раніше запроваджувала планові графіки відключень електроенергії, однак сьогоднішні відключення мають ознаки аварійності.

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