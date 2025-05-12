ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

У Криму зникло світло: Керч і Сімферополь охопили аварійні відключення

У Керчі та Сімферополі 12 травня сталися аварійні відключення електроенергії. Жителі скаржаться на запах газу та невідомі плями в морі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Криму зникло світло

У Криму зникло світло.

12 травня у тимчасово окупованих Керчі та Сімферополі зафіксували масштабні аварійні відключення електроенергії. Причини знеструмлення поки офіційно не називаються, однак окупаційне “Крименерго” заявило, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше 3 години.

Про це повідомляє “24 Канал”.

Близько 15:30 окупаційна адміністрація повідомила про знеструмлення частини міста Керч. Згодом відключення світла торкнулися також населених пунктів Сімферопольського району: Лозове, Залісся, Петропавлівка, Українка, а також частини вулиць у самому Сімферополі.

На тлі цього у кримських телеграм-каналах з’явилися повідомлення про різкий запах газу в селах Сакського району та про невідоме забруднення, яке море прибило до узбережжя Керчі.

Передісторія та контекст

На тлі регулярних вибухів та кібератак на окупаційні об’єкти в Криму, підозра падає й на дії українського руху спротиву. Зокрема, рух “Атеш” повідомив про злам телефону одного з російських командирів ППО на півострові. Отримана інформація, за їхніми словами, “вражає масштабами”.

Окупаційна влада, своєю чергою, вже раніше запроваджувала планові графіки відключень електроенергії, однак сьогоднішні відключення мають ознаки аварійності.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie