Війна
153
1 хв

У Кривому Розі перебої з водою та опаленням: яка причина

Масштабні гідроудари і відключення напруги сталися на лініях, що живлять насосні станції та котельні.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Опалення

Опалення / © iStock

У Кривому Розі через ракетний обстріл об’єкта енергетики вночі стався різкий перепад напруги, що спричинив масштабні проблеми в роботі насосних станцій Міськводоканалу та котелень теплопостачальних організацій.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За словами Вілкула, унаслідок ракетного удару сталося відключення та перезапускання великих насосних станцій Міськводоканалу та котелень, а також масштабні гідроудари.

«На частині котелень вийшло з ладу обладнання. По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Жителі верхніх поверхів могли це відчути. Міськводоканал вже вийшов на параметри», — зазначив Вілкул.

За його словами, найбільше постраждав Інгулецький район: там пошкоджено обладнання котелень. З 02:00 ночі працюють ремонтні бригади.

«Десять хвилин тому запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою. Для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пуско-налагоджувальних робіт у будинках — як при повному запуску на початку сезону», — розповів він.

Вілкул закликав керуючі компанії та ОСББ при необхідності терміново провести перезапуск обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу теплопостачання та водопостачання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 6 грудня російські війська здійснили потужний ракетно-дроновий обстріл України. На низку регіонів були націлені ударні безпілотники «Шахед» та смертоносні ракети «Кинджал» різних класів — балістичні, крилаті й аеробалістичні.

153
