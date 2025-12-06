- Дата публікації
У Кривому Розі перебої з водою та опаленням: яка причина
Масштабні гідроудари і відключення напруги сталися на лініях, що живлять насосні станції та котельні.
У Кривому Розі через ракетний обстріл об’єкта енергетики вночі стався різкий перепад напруги, що спричинив масштабні проблеми в роботі насосних станцій Міськводоканалу та котелень теплопостачальних організацій.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
За словами Вілкула, унаслідок ракетного удару сталося відключення та перезапускання великих насосних станцій Міськводоканалу та котелень, а також масштабні гідроудари.
«На частині котелень вийшло з ладу обладнання. По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Жителі верхніх поверхів могли це відчути. Міськводоканал вже вийшов на параметри», — зазначив Вілкул.
За його словами, найбільше постраждав Інгулецький район: там пошкоджено обладнання котелень. З 02:00 ночі працюють ремонтні бригади.
«Десять хвилин тому запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою. Для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пуско-налагоджувальних робіт у будинках — як при повному запуску на початку сезону», — розповів він.
Вілкул закликав керуючі компанії та ОСББ при необхідності терміново провести перезапуск обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу теплопостачання та водопостачання.
