У Куп’янському районі декілька родин переховуються від евакуації: скільки дітей там залишилось

Люди переховуються на інших вулицях, тож поліція змушена робити подворовий обхід.

На Харківщині із Куп'янського району, в частині якого оголошена примусова евакуація, треба вивезти ще четверо дітей, однак родини почали переховуватися.

Про це повідомив на брифінгу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає "Укрінформ".

"Вони виїхали зі своїх місць постійного проживання, але, за нашими даними, вони продовжують перебувати на Куп’янському напрямку", - сказав він.

Синєгубов зауважив, що родини погодилися на виїзд, але коли прибули евакуаційні групи, сімей не було вдома. Люди переїхали у межах населеного пункту, переховуються на інших вулицях, тож поліція змушена робити подворовий обхід.

Очільник Харківської ОВА висловив упевненість, що до кінця тижня родини з дітьми все ж евакуюють.

Станом на 18 листопада з Куп'янського району, де оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 66 населених пунктів, залишалося вивезти 12 дітей.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку окупанти не відмовляються від спроб атакувати, а на Бахмутському напрямку росіяни зібрали резерви і вже два тижні атакують, щоб повернути втрачені позиції.