У Куп'янську дрон окупантів атакував поліцейське авто: є загиблий та поранені

Окупанти 31 серпня атакували дроном поліцейську машину у Куп'янську Харківської області. Внаслідок атаки один поліцейський загинув, а двоє отримали поранення.

Про це повідомила поліція Харківської області.

У Куп'янську близько 19:30 російський FPV-дрон завдав удару по службовому автомобілю з трьома поліцейськими. Усі правоохоронці отримали осколкові поранення і були доставлені до лікарні. Внаслідок атаки загинув поліцейський Олександр Попович.

Загинувший поліціянт Олександр Попович / Поліція Харківської області

Олександр Попович присвятив близько 20 років службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну він виконував свої професійні обов'язки та брав участь у гуманітарних місіях в одному з найнебезпечніших районів Харківської області. Йому було 44 роки. У нього залишились дружина, син, донька та мати.

Нагадаємо, у Ковельському районі під час конфлікту між двома правоохоронцями 29-річний командир взводу застрелив 20-річного лейтенанта поліції.

У Вінницькій області двоє чоловіків напали на патрульних поліцейських. 20-річний Максим Зарецький загинув від вогнепального поранення, а капітан Максим Шарапанський дістав поранення.

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