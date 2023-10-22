У Куп'янську окупанти вгатили по будинках: постраждали підлітки та жінка – фото

У Куп'янську стався "приліт" по житлових будинках внаслідок атаки росіян.

Російські окупаційні війська вранці у неділю, 22 жовтня, завдали удару по Куп'янську Харківської області, внаслідок атаки поранень зазнали троє людей.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, окупанти приблизно о 7:00 обстріляли Купʼянськ з артилерії . Під ворожим ударом опинились житлові будинки людей.

"Унаслідок обстрілу 15-річну дівчину та жінку 63 років шпиталізували у важкому стані, ще одного хлопця 17 років – у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Купʼянська 22 жовтня

Наслідки обстрілу Купʼянська 22 жовтня

Наслідки обстрілу Купʼянська 22 жовтня

Наслідки обстрілу Купʼянська 22 жовтня

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та фіксують черговий злочин РФ..

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та "Нова пошта" відреагували на ракетний удар по терміналу компанії на Харківщині.

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