У Куп’янську під час ексгумації жертви обстрілів окупанти убили ще одну мешканку: жінці відірвало голову (фото)

Під час проведення слідчих дій ворожий снаряд влучив на територію будинку.
У середу, 16 листопада, прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої жінки у місті Куп’янську. Під час проведення слідчих дій окупанти відкрили артилерійський вогонь.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.
У повідомленні йдеться, що під постійними обстрілами з боку російської армії правоохоронці продовжують документувати злочини країни-агресора. Цього разу у місті Куп’янську вони ексгумували тіло жінки, яка загинула 15 вересня внаслідок артилерійського обстрілу ворога.
“Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп‘янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову”, - повідомили у прокуратурі.
Окрім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.
Нагадаємо, У Харківській області триває ексгумація тіл загиблих від рук російських окупантів. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох загиблих.
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