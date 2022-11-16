У Куп’янську під час ексгумації жертви обстрілів окупанти убили ще одну мешканку: жінці відірвало голову (фото)

Під час проведення слідчих дій ворожий снаряд влучив на територію будинку.

У середу, 16 листопада, прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої жінки у місті Куп’янську. Під час проведення слідчих дій окупанти відкрили артилерійський вогонь.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

У повідомленні йдеться, що під постійними обстрілами з боку російської армії правоохоронці продовжують документувати злочини країни-агресора. Цього разу у місті Куп’янську вони ексгумували тіло жінки, яка загинула 15 вересня внаслідок артилерійського обстрілу ворога.

“Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп‘янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову”, - повідомили у прокуратурі.

Окрім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.

Нагадаємо, У Харківській області триває ексгумація тіл загиблих від рук російських окупантів. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох загиблих.

Читайте також: