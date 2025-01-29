У Купʼянську ворожий дрон влучив поруч із авто "швидкої": поранені медики

У Купʼянську ворожий дрон влучив в авто "швидкої". Постраждали троє працівників.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 29 січня близько 11:45 у м. Купʼянськ ворожий безпілотник влучив біля авто "швидкої".

Поранень зазнав медичний персонал Харківської бригади екстреної медичної допомоги. Вони перебувають у місті на підсиленні та їхали на виклик.

"Водія з пораненнями госпіталізували до лікарні. Лікарка та парамедикиня зазнали гострої реакції на стрес", - зазначили в Офісі.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Раніше йшлося про те, що окупанти вдарили ворожим дроном із боєприпасом по цивільному населенню міста Куп'янськ. Поранено чоловіка, йому довелося ампутувати кінцівку.

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