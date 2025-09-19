"У Куп’янську назріває катастрофа": Безугла назвала загрозу

Руйнування у Куп’янську / © Associated Press

Народна депутатка України Мар’яна Безугла стверджує, що у Куп’янську назріває катастрофа і відкривається шлях для ворога до повторної окупації звільнених територій Харківської області.

Про це політикиня написала у своєму телеграм-каналі.

«У Куп’янську назріває катастрофа, яку протягом року відтермінували, але зараз замовчують на рівнях ухвалення рішень. Далі відкривається шлях для росіян до повторного завоювання звільнених 2022 року територій Харківщини», — йдеться в дописі Безуглої.

До своєї заяви депутатка додала мапу бойових дій від проєкту Deep State, на якій зафіксовано просування російської армії у районі Куп’янська.

За даними аналітиків Deep State, Сили оборони України відкинули ворога біля Володимирівки. Водночас окупанти просунулися поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки.

Мапа Deep State із просуванням росіян у районі Куп’янська / © Deepstatemap

Нагадаємо, використання російськими військами підземного трубопроводу дозволило їм подолати понад 10 км та накопичити сили біля Куп’янська, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников. Цей несподіваний маневр дозволив окупантам зосередитися в лісі між селом Радьківка та Куп’янськом. За словами оглядача, ворог подекуди вже встиг закріпитися у самому Куп’янську. Мирошников вважає, що українському командуванню слід переглянути тактику та обговорити доцільність утримання гарнізону на лівому березі річки Оскіл.

Своєю чергою у Центрі протидії дезінформації заявили, що станом на 18 вересня російських військ у центрі Куп’янська немає. Важкі бої за місто тривають.