У Куп’янську російські військові використовували цивільних як "живий щит" — нардеп

Українські військові провели операцію з визволення цивільних, яких РФ використовувала як живий щит у Куп’янську, серед постраждалих були діти / © Getty Images

Реклама

У Куп’янську на Харківщині військовослужбовці РФ використовували цивільних мешканців, зокрема дітей, як живий щит, що створювало додаткову небезпеку для українських військових.

Про це в ефірі «Еспресо» повідомив депутат Харківської обласної ради Сергій Жуков.

За його словами, українські військові провели успішну операцію з визволення цивільних, серед яких були маленькі діти, з одного з підвалів у зоні бойових дій.

Реклама

«Цивільні в місті створюють проблему. Є підтверджені свідчення і документи, що росіяни використовували наших мешканців, зокрема дітей, як живий щит. Операція наших військових дозволила визволити заручників», — розповів Жуков.

Депутат додав, що деякі російські військові намагалися ховатися серед цивільного населення під час зачищення територій, і такі випадки не поодинокі, а стосуються не лише Куп’янська.

«У багатьох громадах, де безпекова ситуація залишається складною, цивільні ризикують власним життям і здоров’ям дітей, а також ускладнюють завдання українських військових, створюючи додаткову небезпеку», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що успішні дії Сил оборони України під Куп’янськом свідчать про політичний провал Москви. Росіяни намагалися захопити місто, щоб створити ілюзію своєї непереможності для нової адміністрації США та підготувати ґрунт для подальших анексій.

Реклама

Водночас місто горить майже безперервно, постійно лунають вибухи, чути стрілецьку зброю та дзижчання безпілотників. Ворог застосовує комбінований вогонь КАБами, артилерією, дронами.