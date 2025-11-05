- Дата публікації
Категорія
Війна
У Купʼянську тривають запеклі бої: ситуація складна, про повний контроль говорити зарано — оглядач
Ситуація в Купʼянську залишається напруженою, попри часткове просування українських сил у межах міста.
У районі Купʼянська тривають важкі бої.
За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, українським підрозділам вдалося повернути під контроль частину забудови в місті, проте говорити про повний контроль над ситуацією наразі не можна.
«Так, вдалося відбити деяку частину забудови в місті. Але повного контролю ані над містом, ані над ситуацією в цілому — немає. Ясно одне — бої тривають і далеко нічого ще не вирішено», — зазначив Мирошников.
Він також підкреслив, що дані про кількість російських військових, які залишилися в місті, занижені: «Там не “60 російських військових залишається” — а дещо більше, мʼяко кажучи».
Оглядач висловив занепокоєння тим, що до президента можуть доходити неточні або пом’якшені звіти щодо ситуації на фронті:
«Краще гірка правда, ніж солодка брехня».
Ситуація на Купʼянському напрямку залишається динамічною. Бої тривають, сторони намагаються покращити свої позиції.
Нагадаємо, в ЗСУ попередили про зростаючу загрозу FPV-дронів ворога, що ускладнює логістику та може призвести до тяжких боїв.
Український військовий Станіслав Бунятов із позивним “Осман” повідомив про серйозні проблеми на Лиманському напрямку.