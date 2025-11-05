У Купʼянську тривають запеклі бої: ситуація складна, про повний контроль говорити зарано — оглядач

Купʼянськ / © Associated Press

У районі Купʼянська тривають важкі бої.

За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, українським підрозділам вдалося повернути під контроль частину забудови в місті, проте говорити про повний контроль над ситуацією наразі не можна.

«Так, вдалося відбити деяку частину забудови в місті. Але повного контролю ані над містом, ані над ситуацією в цілому — немає. Ясно одне — бої тривають і далеко нічого ще не вирішено», — зазначив Мирошников.

Він також підкреслив, що дані про кількість російських військових, які залишилися в місті, занижені: «Там не “60 російських військових залишається” — а дещо більше, мʼяко кажучи».

Оглядач висловив занепокоєння тим, що до президента можуть доходити неточні або пом’якшені звіти щодо ситуації на фронті:

«Краще гірка правда, ніж солодка брехня».

Ситуація на Купʼянському напрямку залишається динамічною. Бої тривають, сторони намагаються покращити свої позиції.

