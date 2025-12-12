У Куп’янську ЗСУ заблокували росіян: що відбувається на гарячому напрямку

Куп'янськ / © Getty Images

У результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано росіяну Куп’янську та зачищено всю північно-західну околицю міста.

Про це повідомили у DeepState.

«Важка і довга операція триває, адже російські анклави ще є у центральній частині міста. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп’янська», — йдеться у повідомленні.

Сили Оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста. Операція триває.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Сили оборони суттєво покращили своє тактичне становище у Куп’янську Харківської області.

Володимир Путін стверджував, що окупанти повністю захопили Куп’янськ. Президент Володимир Зеленський спростував заяви Путіна.