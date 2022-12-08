У Кураховому після обстрілу тимчасово закрили ринки та магазини

Внаслідок атаки окупантів загинуло десяь людей.
У Кураховому на Донеччині закрили базари, магазини та відділення пошти після обстрілу російськими військовими центру міста 7 грудня.
Про це повідомив очільник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.
Він підписав відповідне розпорядження. Зазначається, що у місті тимчасово закриваються ринки, а також магазини та крамнички на пр. Запорізькому від АЗС Паралель (пр. Запорізький, 1б) до вул. Пушкіна. Також не працюватиме і відділення №1 Нової пошти.
Нагадаємо, у середу 7 грудня армія агресорки РФ обстріляла Курахове зі ствольної артилерії. Окупанти вдарили по автостанції, заправці, житловим будинкам та ринку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару по загинуло десять людей. Також є багато поранених.
Читайте також:
- Вибухи у Миколаєві: на Банковій розповіли деталі обстрілу і показали наслідки атаки РФ (фото)
- Росія вдарила з "Градів" по Дніпропетровщині: прилетіло понад 70 снарядів
- Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: скільки мін випущено