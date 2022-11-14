У Кураховому РФ пошкодила сім багатоповерхівок, у Бахмуті знищила Центр дітей: ситуація на Донеччині

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Так, під вогнем росіян були Вугледар, Павлівка, Курахове, Селидове, Бахмут та околиці Часовоярської і Світлодарської громад.

Про це 14 листопада повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку вночі відбувались активні артобстріли Вугледара та Павлівки – пошкоджено один будинок, без постраждалих.

На Донецькому напрямку найбільших руйнувань зазнало Курахове: внаслідок обстрілів пошкоджено сім багатоповерхівок, дитсадок та адмінбудівлю, одна людина зазнала поранень. Зранку росіяни обстріляли Селидове – поцілили поблизу агропромислового об'єкта, наслідки обстрілу встановлюються.

На Горлівському напрямку одна людина дістала поранення у Бахмуті. В місті вщент знищено приміщення Центру дітей та юнацтва, пошкоджено приватний будинок. Гучно було також на околицях Часовоярської та Світлодарської громад – за попередньою інформацією, без жертв.

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Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни ведуть наступальні дії. Водночас продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

Водночас на Луганщині ЗСУ станом на 14 листопада звільнили від російських загарбників вже 12 населених пунктів.

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