У Кураховому вже ідуть бої з групами окупантів — офіцер ЗСУ

Невеликі групи російських військових у кількості 2-3 осіб майже одразу знищують.

Окремі групи російських окупантів уже проникають на східні околиці міста Курахового Донецької області, де з ними ведуть бої українські захисники.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

“Сумно усвідомлювати, що бої вже йдуть фактично в самому Кураховому”, - написав він.

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За словами офіцера ЗСУ, невеликі групи російських окупантів у кількості 2-3 осіб майже одразу знищують.

“Без особливих успіхів, закріпитись не можуть. Проте якщо далі так буде продовжуватися — хорошого буде мало”, - підсумував “Алекс”.

Нагадаємо, місто Курахове Донецької області може потрапити в оточення російських окупаційних військ, які наступають із трьох сторін.

Ворог надто близько! Ще й переходить на хитрість! Такого натиску ще не було!

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