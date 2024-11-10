У Кураховому вже ідуть бої з групами окупантів — офіцер ЗСУ

Невеликі групи російських військових у кількості 2-3 осіб майже одразу знищують.
Окремі групи російських окупантів уже проникають на східні околиці міста Курахового Донецької області, де з ними ведуть бої українські захисники.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
“Сумно усвідомлювати, що бої вже йдуть фактично в самому Кураховому”, - написав він.
За словами офіцера ЗСУ, невеликі групи російських окупантів у кількості 2-3 осіб майже одразу знищують.
“Без особливих успіхів, закріпитись не можуть. Проте якщо далі так буде продовжуватися — хорошого буде мало”, - підсумував “Алекс”.
Нагадаємо, місто Курахове Донецької області може потрапити в оточення російських окупаційних військ, які наступають із трьох сторін.
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