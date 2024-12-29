У Кураховому ЗСУ відійшли з району багатоповерхівки, бойові дії перемістилися - журналіст

У Кураховому бої за багатоповерхівки завершилися.

Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

Він уточнив, що українські воїни все ж змогли досить надовго затримати там росіян. Тепер бойові дії фактично перемістилися на підходи до Курахівської ТЕС. До її території вже заходили групи ворога.

"Ще одна критична точка на Курахівському напрямку - район Дачного. Тут ворог силами ДРГ намагається прозондувати нашу оборону в самому селі, а передовими силами закріпився на відстані 1,2 км до його околиць. Траса на Костянтинопіль вже фактично не використовується для логістики. Це не єдиний шлях, який існує, але інші не менш небезпечні", - написав він.

Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.

Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.

Читайте також: