У Курській області - бої: в ISW повідомили, скільки територій повернула назад РФ

Українські та російські війська продовжують бойові дії в Курській області. Втім, підтверджених змін лінії фронту не було.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що так званий російський мілблогер стверджував, що армія РФ просунулася поблизу Махновки. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви. Окрім того, вони стверджували, що 1 і 2 січня російські війська атакували лісові масиви Суджанського району та поблизу Леонідово, а також Курилівки.

Аналітики зауважують, що пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував - російські війська повернули собі близько 40–50% Курської області, а українські війська контролюють близько 500–600 квадратних кілометрів.

"За оцінками ISW, українські сили діють приблизно на 585 квадратних кілометрах у Курській області, і підтверджено, що російські сили відбили приблизно 483 квадратних кілометри території – приблизно 39% української виступальної території в цьому районі", - йдеться у звіті.

Тим часом головне управління військової розвідки України повідомило, що північнокорейські війська продовжують зазнавати втрат в бойових діях у Курській області. Також розвідка наголошує, що військове командування РФ перекинуло північнокорейські сили на позиції поблизу Уланок, Фантасіївки та Черкаської Конопельки.

Як повідомлялося, до Курської області перекидають нових солдатів КНДР для посилення російських позицій. Адже північнокорейські солдати зазнають значних втрат.

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