У Курській області ліквідовано кадировського командира з позивним "Шустрий": фото

Зелімхан "Шустрий" Батукаєв – командир групи спецпризначенців "Ахмат", 2-го мотострілецького батальйону 4-ї бригади 3-ї загальновійськової армії Південного військового округу зс РФ.
Сили оборони України ліквідували військовослужбовця ЗС РФ, командира групи спецпризначенців "Ахмат" Зелімхана Батукаєва на псевдо "Шустрий".
Про це повідомила низка Telegram-каналів, зокрема полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.
"Ми їх пасли від самого Льгова Курської області. Це було епічно", – зазначили українські бійці. Також вони уточнили, що разом із "Шустрим" було ліквідовано ще близько 30 російських військових.
ВСУ уничтожили кадыровского командира с позывным «Шустрый»— AB (@ABnewsReal) August 22, 2024
Сегодня утром в Курской области РФ нанесен удар по пункту управления Ахмат. Уничтожены командир группы и 30 российских солдат pic.twitter.com/PwiQoylyCi
Зелімхан "Шустрий" Батукаєв – командир групи спецпризначенців "Ахмат", 2-го мотострілецького батальйону 4-ї бригади 3-ї загальновійськової армії Південного військового округу зс РФ. Відомо про нього небагато. Він вів свій Telegram-канал, у якому публікував звичайні для кадирівців "героїчні" ролики і цитати свого кумира – генерал-майора Апті Алаудінова.
"Він дійсно є одним із найкращих генералів, чудовий командир, грамотний і досвідчений. Завдяки йому особовий склад залишається максимально живим і здоровим на скільки це можливо", — писав про нього Батукаєв.
Також відомо, що 2023 року Зелімхан Батукаєв був нагороджений орденом Мужності. Як ідеться в новині: "за сміливі та рішучі дії під час виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя".
Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Росії Путін наказав своїм військам витіснити українських бійців із Курщини до 1 жовтня, не знімаючи водночас сили з ключових ділянок на Донбасі.
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