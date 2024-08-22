У Курській області ліквідовано кадировського командира з позивним "Шустрий": фото

Сили оборони України ліквідували військовослужбовця ЗС РФ, командира групи спецпризначенців "Ахмат" Зелімхана Батукаєва на псевдо "Шустрий".

Про це повідомила низка Telegram-каналів, зокрема полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

"Ми їх пасли від самого Льгова Курської області. Це було епічно", – зазначили українські бійці. Також вони уточнили, що разом із "Шустрим" було ліквідовано ще близько 30 російських військових.

ВСУ уничтожили кадыровского командира с позывным «Шустрый»



Сегодня утром в Курской области РФ нанесен удар по пункту управления Ахмат. Уничтожены командир группы и 30 российских солдат pic.twitter.com/PwiQoylyCi — AB (@ABnewsReal) August 22, 2024

Також читайте Росія вичерпує свій мобілізаційний потенціал – Роман Безсмертний

Зелімхан "Шустрий" Батукаєв – командир групи спецпризначенців "Ахмат", 2-го мотострілецького батальйону 4-ї бригади 3-ї загальновійськової армії Південного військового округу зс РФ. Відомо про нього небагато. Він вів свій Telegram-канал, у якому публікував звичайні для кадирівців "героїчні" ролики і цитати свого кумира – генерал-майора Апті Алаудінова.

"Він дійсно є одним із найкращих генералів, чудовий командир, грамотний і досвідчений. Завдяки йому особовий склад залишається максимально живим і здоровим на скільки це можливо", — писав про нього Батукаєв.

"Шустрий" і генерал-майор Апті Алаудінов

Також відомо, що 2023 року Зелімхан Батукаєв був нагороджений орденом Мужності. Як ідеться в новині: "за сміливі та рішучі дії під час виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя".

На Курщині ліквідовано кадирівського командира з позивним "Шустрий" / Фото: Facebook/ Анатолій Штірліц

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Росії Путін наказав своїм військам витіснити українських бійців із Курщини до 1 жовтня, не знімаючи водночас сили з ключових ділянок на Донбасі.

Не встигли втекти: у Мережі з'явилося відео з полоненими кадирівцями

Читайте також: