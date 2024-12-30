У Курській області обстріляли Льгов: в РНБО кажуть про влучання по військах РФ

Керівництво області запевняє, що не фіксує наслідки обстрілу.

Російська сторона повідомила про обстріл міста Льгова у Курській області.

Як заявив в.о. губернатора регіону Олександр Хінштейн, інформації про постраждалих або значні руйнування наразі немає.

“Інформації про постраждалих та значні руйнування на даний момент не надходило”, — зазначив Хінштейн.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко заявив, що обстріл був спрямований на скупчення російських військових у Льгові.

"У Льгові на Курщині дещо прилетіло по скупченню російських військових", — пише Коваленко.

Нагадаємо, ГУР та ОСУВ "Таврія" відпрацювали по штабу армії РФ. Знищено щонайменше 6 загарбників.