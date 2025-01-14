У Курській області піхота КНДР цілий день штурмувала українські позиції: цим це закінчилось

Росіяни продовжували наступальні операції в межах українського виступу на Курщині.

У Курській області Сили спеціальних операцій (ССО) України нещодавно відбили штурм північнокорейської піхоти, який тривав від ранку до вечора.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На Курщині 13 січня російська армія продовжувала наступальні операції в межах українського виступу, але без жодного підтвердженого просування.

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Російські воєнні блогери заявляли про бої поблизу Погребків і Кругленького, біля Руського Порічного, біля Махнівки.

В ССО України 13 січня заявили, що нещодавно відбили на Курщині штурм північнокорейської піхоти, який тривав від ранку до вечора.

В ISW також повідомили, що 13 січня Мінінстерство оборони Росії заявило про спробу атаки українських безпілотники 11 січня по компресорній станції "Русская" в Гай-Кодзорі Краснодарського краю. Станція є частиною російсько-турецького газопроводу "Турецький потік".

У російському Міноборони стверджували, що війська РФ збили всі дев'ять безпілотників, а уламки дрона, що впали, пошкодили будівлю та обладнання газовимірювальної станції. Стверджується, що цей удар не порушив роботу станції.

Аналітики Інституту вивчення війни не спостерігали незалежні звіти про ймовірний удар.

До слова, сержант медичної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бондар повідомив, що бійці з КНДР, які діють на Курському напрямку, мають високий рівень підготовки.

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