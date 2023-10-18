У Курській області РФ 18 дронів влучили у військовий табор біля аеродрому "Халіно" — ЗМІ

У Росії стався наліт дронів на військовий табір у Курській області.

Дрони влаштували "бавовну" у військовому таборі біля аеродрому "Халіно" у Курській області РФ.

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що безпілотники вдарили по польовому таборі росіян біля села Постоялі Двори, неподалік від військового аеродрому "Халіно". Там розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точну кількість ворожих втрат уточнюють, однак уже зафіксовані щонайменше 18 влучань дронів по таборі.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня 2023 року Міноборони РФ заявило, що нібито "припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу. Там стверджують, що над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 "українських" безпілотних літальних апаратів.

Читайте також: