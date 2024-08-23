У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ.

У Курській області РФ українські військові штурмують будівлю жіночої колонії.

Про це повідомляє BILD_Russian у Telegram.

"Під час свого просування в Курській області українська армія вийшла до жіночої колонії, за яку зараз йдуть запеклі бої. У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії", – йдеться у повідомленні.

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За даними видання, від 2011 року в колонії утримуються 203 злочинниці, засуджені до строків від 10 до 20 років позбавлення волі. Водночас декілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади та використовують сторожові вежі в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі – як захист від українських атак.

Українські військові, у свою чергу, обстрілюють росіян із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками сторожову вежу біля входу до жіночої колонії, пише BILD_Russian.

Російські військові блогери підтверджують, що Мала Локня майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону. Міноборони РФ повідомляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито.

Поки що неясно, скільки ув'язнених все ще утримується у жіночій колонії у Малій Локні.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, ворог стягує на Курщину сили із менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей.

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