У Курській області Росії почалася пожежа після оголошеної “бойової операції” окупантів на українському кордоні: відео

Влада російського регіону заперечує, що пожежа на одному з місцевих підприємств пов’язана з бойовими діями, які розпочали на кордоні з Україною російські військові.

Увечері 17 липня після того, як російські окупанти розпочали активні бойові дії на кордоні із Сумською областю України, на одному з підприємств сусідньої Курської області РФ спалахнула масштабна пожежа. Місцеві мешканці стверджують, що загорянню передував звук вибуху в повітрі.

Губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив звуки пострілів на кордоні виконанням "бойових завдань" російськими військами на кордоні Глушківського району із Сумською областю.

“Саме тому тут чути постріли. Прошу громадян зберігати спокій”, - написав він у соцмережі.

Одразу після активізації ворога у передмісті Курська селищі Ворошнево виникла потужна пожежа на одному із підприємств.

Як згодом повідомили місцеві пабліки, горіла пилорама. Керівництво регіонального МНС РФ заперечує, що причиною виникнення пожежі могла стати ситуація на кордоні.

Водночас очевидці публікують відео зі звуком вибуху, який було чутно перед загорянням.

Нагадаємо, увечері 17 липня російські окупанти обстріляла селище Печеніги Харківської області. Внаслідок удару, за попередньою інформацією, загинув один чоловік і ще один був поранений.

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