У Курській області стає все гарячіше: які території контролюють ЗСУ та чого очікувати від Путіна

В Курській області стає все гарячіше і гарячіше. ЗСУ вже на підході до АЕС. Росіяни в паніці, а Сирський вперше визнав, що операція в РФ – справа рук українських військових та навіть озвучив, яку територію вже контролюють ЗСУ. Путін не стримався, скликав оточення й зробив низку заяв.

Що цього разу наговорив російський диктатора, як пропагандистські ЗМІ раптово “перевзулися”, де вже наші Збройні Сили та яку потужну заяву зробив Зеленський – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

ЗСУ наближаються до Курської АЕС?

На Курщині події розвиваються зі швидкістю світла. Військові ЗСУ регулярно публікують все нові відео з пачками полонених росіян та повідомляють про нові населені пункти, над якими ерефія втратила контроль. До речі, кажуть, що один із найсвіженьких – Льгов. Та є один нюанс – цей населений пункт розташований за 15 кілометрів від тієї самої Курської АЕС, за яку так бояться росіяни.

ЗСУ все більше розширюють Курську операцію та переносять війну туди, звідки вона прийшла. Зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму телеграмі показав відео, як на ставці доповідає Зеленському, скільки наші Збройні Сили контролюють територій на ерефії.

Путін скликав нараду

Він зібрав величезну нараду щодо операції ЗСУ на Курщині та зробив низку заяв. За його словами, "головне завдання зараз – вибити противника". Вже після цього диктатор вимагає "забезпечити надійне прикриття кордону з Україною", а також "ефективну боротьбу з українськими ДРГ".

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Потужна заява Зеленського

Смішно слухати Путіна про війну з цивільним населенням і про ядерний шантаж. Та все значно простіше, просто тепер йдеться про справедливість, тепер війна там, звідки прийшла. І саме це може стати смертю для Путіна і покласти край його “вічному правлінню”. Зокрема, потужну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що колись Курськом для Путіна все почалося, Курськом і закінчиться.

Світ підтримує Україну

Потужну заяву зробив і сенатор-республіканець Ліндсі Грем на зустрічі із президентом Зеленським. Він, до речі, визнав, що на Заході ніхто не був попереджений про операцію ЗСУ в Курській області, і зауважив, що пишається українським керівництвом.

Росіяни стягують війська під Курськ

Водночас варто розуміти, що наступ – це завжди складно, а Росія все ж намагається чинити спротив. Зокрема військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко заявив, що нині у Курській області розширення неконтрольованої російськими військами зони сповільнилося, оскільки окупанти перекидають туди підкріплення.

Крім того, гальмує просування українських сил той факт, що на шляху все частіше стали траплятися населені пункти, які, крім рейдового контролю, вимагають ще й зачистки від російських силовиків. За його інформацією, командування окупантів тягне зараз до Курської області підрозділи практично з усіх напрямків: найближчий напрямок – Харківський, звідти тягнуть підрозділи 138-ї Окремої мотострілкової бригади, а також 79-го та 272-го МСП. З Куп'янського напрямку, а саме із зони відповідальності ГВ "Захід" – щонайменше два батальйони.

"Але всі ці дії настільки неквапливі, що, мабуть, коли це все підкріплення в повному складі прибуде до Курської області, то цілком може бути сформована повноцінна оборона неконтрольованих ділянок. Якщо, звісно, прибудуть", - йдеться в повідомленні.

Росія втратила 10-ту частину свого угруповання під Курськом?

Коваленко також він зазначив, що в Курській області триває процес дистанційного ураження російських колон і місць розміщення особового складу. За неофіційними джерелами, взято в полон від 300 до 1000 російських солдатів. Екксперт каже, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тисяч осіб, і якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то лише за тиждень російські окупанти втратили в Курській області десяту частину свого угруповання.

Тим часом про те, що буде складно, але плани України можуть виходити за межі Курська, в інтерв’ю “Українській правді” розповів нардеп від "Голосу", полковник СБУ Роман Костенко, який напередодні 12 серпня виклав у мережу відео з території РФ.

Костенко зазначив, що аби чітко говорити про мету, треба знати повний план операцій.

"Щоб постійно проводити серйозні операції, ти маєш думати про резерви. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились. Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити", - вказано в повідомленні.

Він повідомив, що зараз росіяни підтягують свої війська. Вони починають застосовувати артилерію, КАБи, "Ланцети". А тому, прогнозує нардеп, українським силам буде дедалі складніше просуватись.

Нагадаємо, в МВС оцінили, що Україна робитиме з Курщиною.

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