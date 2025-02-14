У Курській області тривають бої: деталі від ISW про операцію на території РФ

Протягом минулої доби, 13 лютого, тривали бої на "українському виступі" в Курській області. Окрім того, українські військові здійснили контратаки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за заявами одного "російський мілблогера", що українські сили контратакували поблизу Курилівки, що розташована на південь від Суджі.

Окрім того, аналітики наголошують: так звані російські мілблогери стверджували, що бої тривають на захід від Суджі біля Свердлікова, а також на південний схід від міста - біля Черкаської Конопельки.

Курська область. Мапа ISW.

Як повідомлялося, жителі Курської області тікають до України після бомбардувань власної армії. За даними ЗМІ, колона рухалася небезпечними дорогами з вимкненими фарами, щоб уникнути можливих російських обстрілів.

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