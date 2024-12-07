У Курській області тривають бої, ЗСУ захопили в полон росіян: деталі від ISW

Українські та російські військові продовжували бої на головному виступі України в Курській області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що армія РФ закріпила позиції біля річки Псел, увійшла до Плехово та нібито витісняє українські сили з Мартинівки. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Аналітики повідомляють, що 5 і 6 грудня ЗСУ контратакували в районі Новоіванівки та Дарино. Окрім того, Український підрозділ Сил спеціальних операцій повідомив, що влаштував засідку на взвод російської морської піхоти та знищив два російські БТРи, змусивши російське військове командування перекинути 20 військовослужбовців і три БТРи на нещодавно відновлені українські позиції.

Речник української бригади, яка діяла на Курському напрямку, повідомив, що їм вдалося захопити 11 російських військовополонених зі складу штурмової групи 11-ї бригади ПДВ. Усі вони були нещодавно звільненими полоненими, пройшовши лише кілька днів підготовки.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, що армія РФ зазнає чимало втрат під час активного наступу на українському Донбасі та Курській області. Втім, навіть через колосальні втрати її наступ не зупиниться.

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