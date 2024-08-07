У Курській області ворог запровадив "режим надзвичайної ситуації"

Натомість російські Z-пропагандисти продовжують "завивати" про те, як у них все погано.

На тлі інформації від російських пропагандистів про нібито прорив ЗСУ через півтори доби після початку подій у Курській області запроваджено "режим надзвичайної ситуації".

Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов. Він зазначив, що "складна оперативна ситуація зберігається у прикордонних районах області". За словами місцевої влади, режим надзвичайної ситуації запровадили для "ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил".

Натомість російські Z-пропагандисти продовжують "завивати" про те, як у них все погано.

"Прогноз на ніч. Курська область. Поки що все погано, дуже погано і гірше бути не могло. До стабілізації ситуації ще далеко", – зазначив один з ворожих "військкорів".

Нагадаємо, що вчора, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.

Сьогодні вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

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