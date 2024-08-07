У Курській області під удар дрона потрапив російський топпропагандист

Під час бойових дій, які другу добу ведуться на території Курської області РФ, під удар дрона потрапив російський топпропагандист, спеціальний кореспондент телеканалів “Росія-24” та “Росія-1” Євген Піддубний. Російські z-канали поспіхом оголосили "воєнкора" загиблим, але невдовзі з'явилися кадри його госпіталізації.

У Telegram-каналі “ВЧК-ОГПУ” стверджують, що близько 19:30 він опублікував своє останнє відео, після чого в його автомобіль влучив український дрон.

Одним із перших про загибель Піддубного повідомив депутат російської Держдуми Михайло Делягін. За кілька хвилин він видалив пост і написав: “Нехай повідомлять офіційно”.

Телеграм-канал “Военный информатор” невдовзі після повідомлення Делягіна підтвердив загибель цього пропагандиста.

“Воєнкор” Юрій Котенок також написав про підтвердження “важкої новини”. За його словами, Піддубного було вбито в Курській області прямим влучанням українського FPV-дрона в автомобіль.

Колишній депутат Верховної Ради України, зрадник та один із лідерів донбаських сепаратистів Олег Царьов написав, що на ВДТРК, де працював Піддубний, його загибель підтвердили, не наводячи подробиць. Телеканал НТВ із посиланням на джерело також повідомляє , що загибель Піддубного підтверджено.

Однак, за короткий час з'явилося відео, на якому начебто зображено госпіталізацію Євгена Піддубного до лікарні у Курську.

Повідомляється, що пропагандист вижив, але отримав важкі опіки. Наскільки серйозним є його поранення, не повідомляють.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти опублікували вTelegram-каналах відео палаючого автомобіля у Курській області, стверджуючи, що українська БМП уразила машину з цивільними.

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